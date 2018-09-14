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Послы, аккредитованные в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению

Послы, аккредитованные в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению
Около двух десятков послов разных стран мира, аккредитованных в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению. Как передает «Арменпресс», инициатива поездки послов, аккредитованных в Грузии, принадлежит Чрезвычайному и Полномочному послу Армении в Грузии Рубену Садояну.

Послы приехали с ознакомительным визитом, в рамках которого посетят несколько десятков достопримечательностей Армении, а также встретятся с высшим руководством страны.


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