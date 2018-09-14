Послы, аккредитованные в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению







Послы приехали с ознакомительным визитом, в рамках которого посетят несколько десятков достопримечательностей Армении, а также встретятся с высшим руководством страны. Около двух десятков послов разных стран мира, аккредитованных в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению. Как передает «Арменпресс» , инициатива поездки послов, аккредитованных в Грузии, принадлежит Чрезвычайному и Полномочному послу Армении в Грузии Рубену Садояну.Послы приехали с ознакомительным визитом, в рамках которого посетят несколько десятков достопримечательностей Армении, а также встретятся с высшим руководством страны.