Вице-премьеры стран СНГ посетили павильон «Армения» на ВДНХ

Вице-премьеры стран СНГ, прибывшие в Москву для участия в заседании Экономического совета Содружества, в пятницу посетили павильон «Армения» на ВДНХ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства Армении в РФ в соцсети Facebook.

Делегация во главе с первым вице-премьером России Антоном Силуановым осмотрели здание павильона «Армения», ознакомилась с продукцией армянских производителей и представленной экспозицией, а также посетили выставочно-дегустационные залы армянского павильона.

Гостям была представлена также концепция развития павильона.

В ходе визита в павильон делегацию стран СНГ сопровождали вице-премьер Армении Мгер Григорян, посол Армении в России Вардан Тоганян и торговый представитель РА в РФ Карен Асоян.