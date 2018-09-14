Председатель НС Армении Ара Баблоян посетил посольство Франции в Армении

13 сентября Председатель НС Армении АраБаблоян в посольстве Французской Республики в РА участвовал в мероприятии в связи с визитом группы дружбы Франция – Армения Сената Франции и проведением в Армении 11-го форума франкофонных международных общественных организаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Спикер НС, приветствуя присутствующих, в своем выступлении обратился к теплым межпарламентским, межгосударственным отношениям двух стран, с удовлетворением подчеркнув, что они опираются на прочную базу.

По словам А.Баблояна, яркое свидетельство этому – визиты в Армению, дважды за последний год, групп дружбы Франция – Армения Сената и Национального Собрания Франции, посещение Франции президентом РА; ныне во Франции премьер-министр Армении, а в октябре с.г. в Армению прибудет президент Франции.

“В октябре в Армении состоится 17-й саммит Международной организации Франкофонии (МОФ), председательство в которой на два года перейдет к Армении; безусловно, все это свидетельствует об укреплении франкофонных ценностей в Армении”, - отметил А.Баблоян.

Глава законодательного органа помимо армяно-французских связей коснулся также двусторонних экономических и торговых отношений. А.Баблоян выразил надежду, что в армяно-французских экономических отношениях удастся восстановить прежние высокие показатели и обеспечить их дальнейший рост. В этом контексте он подчеркнул, что экономические отношения и бизнес-связи двух стран всегда должны быть в центре внимания сторон, а парламентарии в свою очередь должны внести свой вклад в развитие этих связей.

В завершение речи Председатель НС приветствовал проведение в Армении 11-го форума франкофонных международных общественных организаций и выразил уверенность, что данным событием еще более укрепятся связи стран Франкофонии с Арменией.