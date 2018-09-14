Правительство Армении утвердило законопроект, по которому пособия по рождению второго ребенка утроились - с 50 тысяч драмов до 150 тысяч драмов.

Как передает «Арменпресс», проект изменений в законе о пособиях был утвержден на заседании правительства Армении в пятницу.

Представляя проект, министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян отметила, что проект направлен на стимулирование рождаемости в Армении. "Рождение второго ребенка имеет для нашей страны стратегическое значение", — отметила Тандилян.

Проект закона вскоре будет представлен в Национальное собрание, где во время обсуждений общественность получит возможность более подробно ознакомиться с предлагаемыми изменениями. В случае принятия проекта закона, он вступит в силу с 1 октября 2018 года

Как сообщалось ранее, правительство Армении намерено увеличить размер пособия при рождении второго ребенка в семье. Об этом заявила на пресс-конференции 22-го августа министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян, выступая по случаю 100 дней пребывания в должности.

Сейчас при рождении первых двух детей выплачивается пособие в размере 50 тысяч драмов (чуть больше 100 долларов), третьего и четвертого ребенка — по одному миллиону драмов (около 2 тысяч долларов), пятого и последующих — по 1,5 миллиона (свыше 3 тысяч долларов).

Отныне, по словам министра, решено размер пособия при рождении на второго ребенка повысить с 50 до 150 тысяч драмов (свыше 300 долларов).

По словам министра, серьезным подспорьем подобный шаг, конечно, не станет, но государство хочет подчеркнуть, что считает важным рождение второго ребенка в семьях — в демографических целях, для сохранения численности населения.

Планируется изменить и процедуру выдачи пособий в миллион и полтора миллиона. Так, 500 тысяч родителям выдают наличными, остальное перечисляют на банковский счет. Наличными им выдают по 25 тысяч драмов в месяц, а теперь предлагают давать в руки по 50 тысяч драмов.