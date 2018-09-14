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Выставка знаменитого уличного художника Бэнкси открылась в Петербурге

Выставка знаменитого уличного художника Бэнкси открылась в Петербурге

Выставка известного уличного художника Бэнкси, на которой представлены 68 работ, открылась в Манеже Конюшенного ведомства в Петербурге, сообщают ее организаторы.

"Экспозиция выставки представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В нее входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа, так называемые принты ", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Петербурге выставка "Бэнкси: гений или вандал?" будет работать до 5 ноября. Ранее выставка работ Бэнкси проходила в Центральном доме художника в Москве.




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