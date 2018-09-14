Журнал Time назвал вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини "новым лицом Европы". Такой фразой подписан портрет политика на обложке европейского издания журнала, который увидит свет 24 сентября. Как сообщает в пятницу новостной портал канала RAI News 24, в подзаголовке Сальвини называется "итальянским царем миграции, призванным расколоть ЕС".

В большом материале, посвященном Сальвини, редакция журнала пытается прояснить, почему итальянский вице-премьер является "человеком, которого больше всего боятся в Европе". В интервью Time лидер партии "Лига" рассказывает о своей цели "поменять Европу и вернуть европейский дух, преданный теми, кто до сих пор правил в Евросоюзе". "История циклична, нынешнее противостояние - не между правыми и левыми [политическим силами], а между правящей элитой и народом", - считает Сальвини,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.