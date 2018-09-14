Огромная скала обрушилась прямо на туристов в Греции – видео

На пляже во время падения каменной глыбы находилось до пятисот человек, сейчас он закрыт для посещения

Этот страшный инцидент произошел на популярном пляже Навайо в Греции. На видео видно, как огромный кусок падает со скалы на территорию пляжа. К счастью, в месте падения людей было не так много. Посетители пляжа же в панике начинают оттуда убегать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сразу после обрушения скалы береговая охрана прибыла на место и начала поиски людей, которые могли оказаться под завалами. К счастью, таких не было.

В результате инцидента пострадало семь человек, одну женщину госпитализировали с травмами спины.



