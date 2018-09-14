Процент на ипотеку для молодых семей может снизиться

Правительство Армении предлагает смягчить условия ипотечного кредитования для молодых семей. Как передает «Арменпресс», об этом в пятницу на заседании правительства заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.



На данный момент действует процентная ставка 10,5-11%. Государство субсидирует 4,5% в областях Армении и 2% — в Ереване. Правительство же, по словам министра, предлагает опустить ставку до 9.5%. В этом случае молодые семьи смогут приобрести дом по ипотеке в Ереване с процентной ставкой 7,5%, а в областях страны – с 5%-й ставкой.

Помимо этого, планируется также повысить суммарный возраст супругов, претендующих на первичную ипотеку, от 65 до 70 лет.

Согласно данным, представленным правительством, в рамках этой программы сейчас кредитованием занимаются 19 финансовых организаций: 14 банков и 5 кредитных организаций. По положению на 30 августа 2018 года, было выдано 3466 кредитов (1814 кредитов в Ереване и 1652 в областях Армении) общей стоимостью в 28 миллиардов 524 миллионов драмов (18 миллиардов 401 миллион в Ереване и 10 миллиардов 123 миллионов в областях)

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что кредиты по ипотеке в Армении могут стать беспрецедентно доступными. За последние 1,5 месяца средний процент по ипотеке в армянских драмах снизился с 12 до 11%. Он сообщил, что правительство хочет создать еще более выгодные условия – причем не только на новые квартиры, но и на вторичное жилье.

Наконец, на квартиры до 25 миллионов драмов (чуть больше 50 тысяч долларов) покупатели смогут получать вычет по налогу на доход в размере процентов с ипотеки.

Для всего этого, добавил он, очень важно, чтобы граждане декларировали свои зарплаты. Конечно, известно, что многие работодатели предпочитают рассчитываться с работниками "по-черному". И здесь правительство хочет закрыть одну из лазеек для увода зарплат в тень.

Теперь налог на прибыль для бизнеса ниже, чем налог на доход физлиц (первый – 20%, второй – минимум 23%). Таким образом, бизнес может не фиксировать зарплату как расход, а уводить ее в свою прибыль и платить с нее 20% — вместо 23% или 28%.

А если эти налоги будут одинаковы, стимул для таких махинаций исчезнет, пояснил Пашинян.

"Но так или иначе, все доходы должны быть законными. И это задача не только правительства. Это задача каждого. И если работодатель платит вам зарплату в конверте, то и мы должны это пресекать, и вы должны требовать у него трудовой договор", – заявил Пашинян.