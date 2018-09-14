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Процент на ипотеку для молодых семей может снизиться

Процент на ипотеку для молодых семей может снизиться

Правительство Армении предлагает смягчить условия ипотечного кредитования для молодых семей. Как передает «Арменпресс», об этом в пятницу на заседании правительства заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

На данный момент действует процентная ставка 10,5-11%. Государство субсидирует 4,5% в областях Армении и 2% — в Ереване. Правительство же, по словам министра, предлагает опустить ставку до 9.5%. В этом случае молодые семьи смогут приобрести дом по ипотеке в Ереване с процентной ставкой 7,5%, а в областях страны – с 5%-й ставкой.

Помимо этого, планируется также повысить суммарный возраст супругов, претендующих на первичную ипотеку, от 65 до 70 лет.

Согласно данным, представленным правительством, в рамках этой программы сейчас кредитованием занимаются 19 финансовых организаций: 14 банков и 5 кредитных организаций. По положению на 30 августа 2018 года, было выдано 3466 кредитов (1814 кредитов в Ереване и 1652 в областях Армении) общей стоимостью в 28 миллиардов 524 миллионов драмов (18 миллиардов 401 миллион в Ереване и 10 миллиардов 123 миллионов в областях)

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что кредиты по ипотеке в Армении могут стать беспрецедентно доступными. За последние 1,5 месяца средний процент по ипотеке в армянских драмах снизился с 12 до 11%. Он сообщил, что правительство хочет создать еще более выгодные условия – причем не только на новые квартиры, но и на вторичное жилье.

Наконец, на квартиры до 25 миллионов драмов (чуть больше 50 тысяч долларов) покупатели смогут получать вычет по налогу на доход в размере процентов с ипотеки.

Для всего этого, добавил он, очень важно, чтобы граждане декларировали свои зарплаты. Конечно, известно, что многие работодатели предпочитают рассчитываться с работниками "по-черному". И здесь правительство хочет закрыть одну из лазеек для увода зарплат в тень.

Теперь налог на прибыль для бизнеса ниже, чем налог на доход физлиц (первый – 20%, второй – минимум 23%). Таким образом, бизнес может не фиксировать зарплату как расход, а уводить ее в свою прибыль и платить с нее 20% — вместо 23% или 28%.

А если эти налоги будут одинаковы, стимул для таких махинаций исчезнет, пояснил Пашинян.

"Но так или иначе, все доходы должны быть законными. И это задача не только правительства. Это задача каждого. И если работодатель платит вам зарплату в конверте, то и мы должны это пресекать, и вы должны требовать у него трудовой договор", – заявил Пашинян.


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