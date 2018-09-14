Арам Акопян – на втором месте в чемпионате мира по шахматам среди юношей

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии девятого тура.

Как сообщает «Арменпресс» Арам Акопян обыграл другого представителя Армении -Мануэла Петросяна, а Айк Мартиросян одержал победу, Шант Саркисян сыграл вничью.

После девятого тура лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, набравший 8,5 очков. У Арама Акопяна – 7 очков, и он на втором месте. А Мануэла Петросяна –6 очков.