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Арам Акопян – на втором месте в чемпионате мира по шахматам среди юношей

Арам Акопян – на втором месте в чемпионате мира по шахматам среди юношей

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии девятого тура.

Как сообщает «Арменпресс» Арам Акопян обыграл другого представителя Армении -Мануэла Петросяна, а Айк Мартиросян одержал победу,  Шант Саркисян сыграл вничью.

После девятого тура лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, набравший 8,5 очков. У  Арама Акопяна – 7 очков, и он на втором месте. А Мануэла Петросяна –6 очков.


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