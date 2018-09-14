Сейчас – самый важный этап: надо обеспечить экономическую революцию в Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что произошедшая в Армении революция не имела бы смысла, если бы не удалось достичь свершения экономической революции. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на встрече с предпринимателями во Франции.

«В Армении произошла ненасильственная, бархатная революция. Это не только политическая революция, но и революция ценностей. Однако, произошедшая в Армении революция не имела бы смысла, если бы не удалось достичь свершения экономической революции. Сейчас – самый важный этап: надо обеспечить экономическую революцию в Армении»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он согласен с теми мнениями, что для экономики нужны четкие правила. «Мы много раз заявляли об этих правилах, однако этому верят пока не все. После избрания премьер-министром я пригласил представителей деловых кругов и сказал им, что отныне они свободны от прежних коррупционных обязательств. Сейчас у нас в контактах с деловыми кругами есть 2 условия и 2 заинтересованности: деятельность должна быть законной, мы будем способствовать открытию новых рабочих мест, они должны полномерно платить налоги»,- сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что правительство восприняло сигналы из деловых кругов о том, что налоговое законодательство несколько запутанное, и сейчас правительство предпринимает шаги по улучшению законодательства. «Однако мы сталкиваемся с проблемой, связанной с прежней политической системой. Никто не может развивать деятельность в отрыве от реалий данной страны. Мы осознаем, что многие компании вынуждены были играть по старым правилам. Существовали коррупция и непотизм. Кстати, к моменту моего избрания единственным супермаркетом, работающим в рамках закона, был «Карфур», и я посетил его первым. В этих условиях «Карфур» испытывал регресс, и сейчас он вновь начал развиваться. Сейчас все супермаркеты действуют в рамках закона»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, правительству пришлось объясняться с рядом компаний иностранного происхождения, однако их целью является не разрушение чего-либо, а достижение наибольшей эффективности в сотрудничестве с бизнесом.

По его словам, в большинстве заключенных ранее сделок не учитывались интересы Армении и ее народа, и в этом он не видит вины компаний. «При изучении ряда договоров мы увидели, что представители с армянской стороны блюли лишь собственные интересы, интересы Армении и ее народа в большинстве заключенных ранее сделок не учитывались. Мы должны понять все эти вопросы, найти ответы, в противном случае мы будем иметь название – без содержания»,- сказал он.