Назван самый популярный авиамаршрут в мире

Рейс Сеул — Чеджу (южнокорейский город, расположенный на острове Чеджудо в Корейском проливе. — Прим. ред.) стал самым популярным авианаправлением в мире, следует из данныхавиационного онлайн-сервиса Routes.

По данным исследования, в 2017 году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Таким образом, из южнокорейской столицы в Чеджу ежедневно отправлялось около 180 рейсов.

Годом ранее это направление также было признано самым загруженным в мире: с 2017 года популярность маршрута выросла почти на десять процентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второе место рейтинга занял маршрут Мельбурн — Сидней, который в 2017 году преодолели более девяти миллионов пассажиров, а третье — Саппоро (четвертый по величине город в Японии. — Прим. ред.) — Токио с пассажиропотоком почти 8,7 миллиона человек.

Исследователи отмечают, что в сотню самых загруженных рейсов мира входят только 18 международных.

Также были опубликованы данные о самых дорогих и дешевых маршрутах в мире. Так, самым дорогим рейсом стал перелет из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу, который в среднем обходится в $642 (43 929 рублей - прим. ТАСС), а самым дешевым - внутренний турецкий маршрут из города Измир в аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен.