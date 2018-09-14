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Велосипедист Эдгар Степанян завоевал золотую медаль на международном турнире в Астане

Велосипедист Эдгар Степанян завоевал золотую медаль на международном турнире в Астане
Член сборной Армении по велосипедному спорту Эдгар Степанян завоевал медали на международном турнире в Астане. Как передает «Арменпресс», Эдгар Степанян завоевал золотую медаль на международном турнире в Астане в состязании «скретч», а в состязании «омнум» он стал вторым.


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