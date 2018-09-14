Компания UCOM начнет перерегистрацию на покупку новых IPHONE XS и XS MAX

Согласно маркетинговому плану, утвержденному для реализации официальным партнером Apple компанией Ucom, пререгистрация на приобретение новых моделей iPhone Xs и Xs Max. в Армении начнется с 21 сентября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Сами продажи могут начатся с 28 сентября. Одна из моделей iPhone Xr в США будет в продаже с 17 октября, поэтому и в остальном мире тоже будет позже этого срока.

iPhone Xs с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, а также iPhone Xs Max с 6,5-дюймовым экраном имеют новый процессор Apple A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная камера имеет разрешение в 12 мегапикселей.

iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном имеет процессор A12 Bionic и выпускается в шести цветах: черный, белый, красный, желтый, синий и коралловый.

На официальном сайте Apple можно легко найти ближайший центр обслуживания абонентов Ucom, в котором будущим абонентам окажут содействие при пререгистрации.