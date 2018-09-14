Глава МИД ФРГ: участие в восстановлении Сирии зависит от политического решения конфликта

Германия готова участвовать в восстановлении Сирии на определенных условиях, но речь об этом не идет до тех пор, пока не будет найдено политическое решение конфликта. Такую позицию высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в пятницу интервью агентству DPA в преддверии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если будет найдено политическое решение, которое в конечном итоге приведет к свободным выборам, то мы будем готовы взять на себя ответственность в вопросе восстановления", - сказал Маас. По его мнению, "ни русские, ни иранцы, ни турки не смогут справиться с этим в одиночку". "Здесь нам отводится важная роль", - убежден германский министр.

Одновременно Маас подчеркнул, что правительство ФРГ не может себе представить такое решение, которое бы предусматривало, что президент Сирии Башар Асад останется у власти в долгосрочной перспективе. Однако министр не назвал в качестве условия участия ФРГ в восстановлении Сирии обязательный уход Асада. "Последнее решение будет предоставлено всем сирийцам. Сюда относятся и те, которые бежали из страны и хочет вернуться обратно", - сказал Маас.