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Стартовало очередное заседание правительства Армении

Стартовало очередное заседание правительства Армении

Стартовало очередное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», его ведет вице-премьер Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом во Франции.

В повестке заседания – 22 вопроса.


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