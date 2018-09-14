Стартовало очередное заседание правительства Армении
Стартовало очередное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», его ведет вице-премьер Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом во Франции.В повестке заседания – 22 вопроса.
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