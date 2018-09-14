Никол Пашинян наградил Юрия Джоркаева медалью Признательности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наградил футболиста армянского происхождения, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаева медалью Признательности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В сообщении сказано, что премьер-министр Армении Никол Пашинян наградил футболиста армянского происхождения, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаева медалью Признательности, в соответствии с законом Армении «О государственных наградах и почетных званиях».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил награду Юрию Джоркаеву лично.