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Никол Пашинян наградил Юрия Джоркаева медалью Признательности

Никол Пашинян наградил Юрия Джоркаева медалью Признательности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наградил футболиста армянского происхождения, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаева медалью Признательности.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В сообщении сказано, что премьер-министр Армении Никол Пашинян наградил футболиста армянского происхождения, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаева медалью Признательности, в соответствии с законом Армении «О государственных наградах и почетных званиях».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил награду Юрию Джоркаеву лично.


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