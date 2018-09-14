Сократилось число жертв и пострадавших в ДТП

Дорожная полиция представила статистику по ДТП, ситуация в Армении меняется. Как передает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в Facebook начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Ашот Агаронян.



По его словам, Дорожная полиция предпринимает все возможные меры для улучшения управления дорожным движением и обеспечения безопасности его участников.



Он отметил, что проводимая периодически в столице и регионах усиленная служба, нетерпимость по отношению к водителям нарушителям и проявляющим неуважение к согражданам, транспортировка автомобилей нарушителей на специально охраняемую территорию, составляемые непосредственно на месте нарушения административные акты и прочее являются ярким тому примером.

«Радует, что Дорожная полиция пользуется общественной поддержкой, что оправдывает подобные действия и содействуют полицейским для выполнения их полномочий. Похоже, ситуация меняется", - сказал Агаронян.В частности, по его словам, 1-12 сентября в Армении было зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, против 143-х за аналогичный период прошлого года или на 7 случаев меньше.Сократилось также количество жертв и пострадавших, соответственно на 6 и 12 человек, в частности, за указанный период текущего года число жертв составило 9 человек, при том, что за аналогичный период 2017 года их количество достигало 15. При этом в ДТП за отчетный период пострадал 181 человек, при том, что за аналогичный период 2017 года их число достигало 193."Дорожная полиция делает все возможное для сохранения подобной положительной динамики и ожидает содействия общественности, поскольку безопасность на дорогах может быть полноценно обеспечена только посредством объединения всех усилий", - сказал Агаронян.