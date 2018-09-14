Незаявленное посещение ИТУ «Раздан»: предложения по решению проблем будут представлены компетентным органам

Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении, в рамках мониторинга, совершили незаявленное посещение ИТУ «Раздан». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

В ходе визита проведены приватные беседы с заключенными, проверены условия их содержания, ситуация с соблюдением их прав, изучена документация.

В ИТУ «Раздан» были выявлены следующие задачи: недостатки в аспекте укомплектованности медчасти, персонала общего режима, плохие условия труда персонала, содержание заключенных в изоляции, без создания для них возможностей для целенаправленных занятий чем-либо, отсутствие занятости, учебных программ и пр.

Проблемы были обсуждены с сотрудниками ИТУ «Раздан», результаты будут обработаны и представлены компетентным органам.

Все эти вопросы будут в центре внимания офиса Защитника прав человека Армении.