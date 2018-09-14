СМИ: чешская полиция задержала исламиста, готовившего теракт в республике

Чешская полиция задержала исламиста, готовившего в республике теракт. Об этом сообщил в пятницу сайт пражской газеты Mlada Fronta Dnes.

Во время обыска на квартире у задержанного обнаружили инструкцию для производства бомб и химические вещества, которые для этого необходимы. Полиция выдвинула против него обвинение в подготовке теракта, который он планировал осуществить с помощью собственноручно изготовленных взрывных устройств.,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Задержанный Доминик К. - словак по происхождению, три года назад принял ислам и стал, согласно изданию, фанатиком-исламистом. Он активно действовал в социальных сетях, в которых распространял призывы к джихаду. Его идеалом стало Исламское государство (ИГ, запрещено в России).

Это первый случай задержания на чешской территории готовившего теракт исламиста, подчеркнула газета.