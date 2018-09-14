Устремления Азербайджана и Турции опасны и для региональной безопасности: Шармазанов

13 сентября вице-спикер НС Э.Шармазанов принял делегацию во главе с председателем Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Калашниковым. На встрече присутствовали также депутаты НС Г.Меликян и А.Бабуханян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей, Э.Шармазанов обратился к армяно-российским союзническим и стратегическим отношениям. В этом контексте он подчеркнул важность развития парламентского взаимодействия на всех уровнях и добавил, что для углубления и расширения этих связей парламент РА прилагает все возможные усилия. Затронута продуктивная работа делегаций двух стран на международных парламентских площадках.

Обсуждены, в частности, вопросы развития взаимодействия в рамках ОДКБ. В этом аспекте Э.Шармазанов обратился к проблемам региональной безопасности, подчеркнув: “Устремления Азербайджана и Турции опасны не только для Армении, но и для региональной безопасности. Эти два государства – реальная угроза южным границам региона ОДКБ”.

В ходе встречи стороны обратились также к вопросам проведения в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания Ассамблеи. Э.Шармазанов выразил уверенность, что заседания пройдут на должном уровне.