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Устремления Азербайджана и Турции опасны и для региональной безопасности: Шармазанов

Устремления Азербайджана и Турции опасны и для региональной безопасности: Шармазанов

13 сентября вице-спикер НС Э.Шармазанов принял делегацию во главе с председателем Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Калашниковым.  На встрече присутствовали также депутаты НС Г.Меликян и А.Бабуханян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. 

Приветствуя гостей, Э.Шармазанов обратился к армяно-российским союзническим и стратегическим отношениям. В этом контексте он подчеркнул важность развития парламентского взаимодействия на всех уровнях и добавил, что для углубления и расширения этих связей парламент РА прилагает все возможные усилия. Затронута продуктивная работа делегаций двух стран на международных парламентских площадках.     

Обсуждены, в частности, вопросы развития взаимодействия в рамках ОДКБ. В этом аспекте Э.Шармазанов обратился к проблемам региональной безопасности, подчеркнув: “Устремления Азербайджана и Турции опасны не только для Армении, но и для региональной безопасности. Эти два государства – реальная   угроза южным границам региона ОДКБ”. 

В ходе встречи стороны обратились также к вопросам проведения в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания Ассамблеи. Э.Шармазанов выразил уверенность, что заседания пройдут на должном уровне.


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