В результате взрывов газа в Массачусетсе погиб один человек

Один человек погиб в результате взрывов газа в домах Массачусетса, более 10 получили ранения, сообщает телеканалNBC News со ссылкой на местные власти.

Центральная больница города Лоуренс также сообщила о поступлении 13 пострадавших, один из которых был транспортирован в другое медицинское учреждение в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал, одиннадцатилетний Леонель Робсон из Лоуренса скончался в центральной больнице Массачусетса. На машину, в которой он находился, упала труба, отлетевшая в результате взрыва,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу полиция штата Массачусетс сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В четверг компания сообщала о работах в своей сети.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.