Источник: участники сделки по Ирану проведут встречу на полях ГА ООН 24 сентября

Участники сделки по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран) проведут министерскую встречу 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации.

"Встреча запланирована на 24 сентября, - информировал собеседник агентства. - В ней также примет участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини". Как ожидается, на ней участники продолжат обсуждение путей сохранения сделки после выхода из неё США и возобновления американских санкций в отношении Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних рестрикций, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о решении Трампа созвать 26 сентября заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по Ирану с целью привлечь внимание к якобы имевшему место нарушению Тегераном международного права. По ее словам, президент США лично примет участие в этой встрече в качестве председателя.