Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Европейские индексы - 13-09-18

Европейские индексы - 13-09-18

МОСКВА, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.19% и составил 12055.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5328.12 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 7281.57 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1084.54 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации