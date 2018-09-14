Европейские индексы - 13-09-18

МОСКВА, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.19% и составил 12055.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5328.12 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 7281.57 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1084.54 пункта.