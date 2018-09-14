Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Южная Корея и КНДР открыли офис связи в городе Кэсон

Южная Корея и КНДР открыли офис связи в городе Кэсон

Торжественная церемония открытия пункта связи между Южной Кореей и КНДР в приграничном городе Кэсон состоялась в пятницу. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его сведениям, в ней приняли участие около 100 человек с обеих сторон. Южнокорейскую делегацию возглавлял министр объединения Чо Мён Гё, а КНДР - председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что в офисе будут работать примерно по 20 чиновников от каждой страны, которые смогут поддерживать связь на постоянной основе. Начало функционирования подобного пункта, по мнению экспертов, является первым шагом к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации