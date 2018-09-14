Трое армянских боксеров прошли в полуфинал на международном турнире, проходящем в Турции

Сборная Армении по боксу начала борьбу на международном турнире, проходящем в Турции.

Как передает «Арменпресс», трое из членов сборной прошли в полуфинал на международном турнире, обеспечив себе, как минимум, бронзовые медали

В полуфинале – Артур Ованнисян, Нарек Манасян и Ованес Бачков. 14-го сентября они продолжат борьбу за выход в финал.

Сборную на этом турнире возглавляет тренер Рудик Мкртчян.