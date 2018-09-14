АГБА ЛИЗИНГ развивает направление электромобилей, расширает рамки «Грин Лизинг» и не боится конкуренции

ЗАО АГБА ЛИЗИНГ первым в Армении начал финансирование приобретения электромобилей. Это – одно из 4 направлений суб-бренда «Грин Лизинг». Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал генеральный директор ЗАО АГБА ЛИЗИНГ Арсен Базикян.

- ЗАО АГБА ЛИЗИНГ под суб-брендом «Грин Лизинг» начал с июня финансирование приобретения электромобилей, в частности, общественного транспорта. Какие препятствия и предпосылки для этого имеются на рынке?

- Мы ужде осуществили 2 сделки в рамках суб-бренда «Грин Лизинг». Речь идет об автомобилях Nissan Leaf, леворульных, заряжаемых от сети напряжением в 220 вольт. Наши партнеры готовы обеспеччить техническое, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание автомобилей, что в условиях лизинга является самым рисковым фактором.

В этой области многое предстоит сделать для создания инфраструктуры для электротранспорта, причем, с участием Министерства транспорта, муниципальных служб и областных администраций. Покупатель электромобиля должен получить все преимущества, которыми обладает данный вид транспорта. В частности, речь идет о зарядочных станциях, думаю, они должны сопутствовать бензиновым и газовым заправкам. ЗАО АГБА ЛИЗИНГ готово предоставлять зарядные устройства лизингом. Подобные станции должны располагаться на удалении 60-100 км друг от друга.

- Не беспокоит ли вас отсутствие конкурентов на армянском рынке?

- Конечно, мы бы хотели иметц конкуренцию, это всегда дает возможности прогрессу в лизинговых отношениях, развитию уровня профессионализма, дает потребителю выбор.

Мы приветствуем вхождение на рынок новых игроков, готовы поделиться опытом, знаниями, но не готовы уступить лидирующие позиции на рынке. По покзателям н а июнь 2018 года, ЗАО АГБА ЛИЗИНГ владеет 82% рынка лизинга в Армении, 18% владеют 5 кредитных организаций, занимающихся лизингом, и 11 банков.

На рынке оказываются и услуги, подобные лизингу, от чего потребитель часто впадает в заблуждение, поскольку предлагаюр одну услугу, а продают – другую. Корректно будет сказать, что мы ожидаем развития истинно лизингового рынка, с конкретным лизинговым обеспечением, без дополнительного залога и пр.

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Интервью вел Самвел Саргсян