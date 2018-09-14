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Левон Аронян победил Леньера Домингеса со счетом 8:4

Левон Аронян победил Леньера Домингеса со счетом 8:4

Лидер армянских шахмат Левон Аронян принимает участие в турнире Champions Showdown, который проходит в США.

Как передает «Арменпресс», до начала шахматной Олимпиады Левон Аронян стартовал в турнире Champions Showdown, в котором принимают участие еще 10 шахматистов, соревнующихся в быстрых и блиц-шахматах.

Первым соперником Ароняна стал кубинец Леньер Домингес.  По итогам всех сыгранных партий Аронян обошел противника на 4 очка; общий счет - 8:4.

Турнир стартовал 11-го сентября и завершится 14-го сентября.


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