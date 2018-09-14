Стартовал визит Никола Пашиняна во Францию: премьер-министр возложил венок к памятнику Комитасу и встретился с представителями армянской общины

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику. Премьер-министр из аэропорта поехал в сквер “Ереван” в Париже, где возложил венок к памятнику Комитасу, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, затем Пашинян пообедал с представителями армянской общины Франции, в числе которых были армянские депутаты Национального Собрания Франции, политические, общественные деятели, бизнесмены и представители сферы искусства, в частности, мэр Лиона Жорж Кепенекян, заместитель мэра 9-го округа Парижа Алекси Говчиан, бывший член правительства Франции Патрик Деведжян, сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян, бизнесмены Даниэль Кюркчян, Серж Чурук, Вардан Срмакеш, Армен Петросян, Ален Миклин, президент Союза кинематографистов Франции Ален Терзян, всемирно известный футболист Юрий Джоркаефф и другие.

В своей речи премьер-министр отметил, что присутствие известных французских армян символизирует те возможности, которые открыты сегодня перед Республикой Армения.

“Что произошло в Армении? Очень простая вещь - гражданин Армении и армянский народ начали верить в себя. Ключевое изменение, которое произошло, заключается именно в этом. Не имеет значения, кто является властью, а кто оппозицией, власть в Республике Армения принадлежит народу, и это не преувеличение. Сегодня я принял представителей группы дружбы Франция-Армения, с которыми состоялся интересный разговор. Я сказал им, что в Республике Армения формируется новая система управления - прямая демократия. Поскольку это выражение порождает недоразумение, я хочу сказать, что, говоря это, я имею в виду следующее: граждане Республики Армения должны иметь более важное участие в управлении страной, в частности посредством референдумов. Думаю, в Армении начался новый процесс, который будет распространяться в мире.

Хочу верить, что армянский народ и Армения взяли на себя роль, которая имеет глобальное значение, и я считаю, что у армянского народа есть потенциал, история и навыки, чтобы сыграть свою роль в создании новых систем в мире.

Глядя на присутствующих, я хочу верить, что наше государство будет не за кулисами современной цивилизации, а примет свою долю лидерства. У армянского народа есть этот потенциал, и как первое государство, которое приняло христианство, я больше верю, что у нас есть гораздо более серьезный и большой потенциал. Мы должны объединить наши силы, и именно в результате этого в Армении произошли политические изменения, потому что бархатная революция произошла не только с участием граждан Армении, но и диаспоры.

Что я имею в виду, говоря об участии? Выражение четкой позиции и мнения был самым сильным фактором в этом вопросе, который смог изменить политическую ситуацию в Армении. Для меня очень важно духовное, культурное и политическое содержание происходящего, которое, как оказалось, должно было объединить всех нас. Я верю, что армянский народ вступил в новую роль, и эта новая роль заключается, прежде всего, в создании свободной и счастливой родины. Я могу гарантировать, что сегодня в Армении все люди без исключений равны перед законом. То, что никто не выше и не ниже другого гражданина страны, является тем краеугольным камнем, на котором строится наша новая действительность.

Хочу поблагодарить вас за такое отношение и прием. О многом еще не сказано, но я хочу заверить вас, что в ваших глазах я прочитал все, что вы хотите сказать, я надеюсь, что вы прочитали в моих глазах все, что вы хотели услышать. Мы являемся потомками одного и того же патриарха, мы дети одной и той же родины, носители одних и тех же мечт, мы являемся создателями одной и той же победы и должны быть вместе”, - сказал премьер-министр.

В ходе обмена мнениями премьер-министр ответил на различные вопросы представителей армянской общины Франции, которые касались изменений в Армении, развития демократии, борьбы с коррупцией, улучшения предпринимательской среды, привлечения инвестиций и других тем.