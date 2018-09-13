Стороны нагорно-карабахского конфликта  должны создавать соответствующий климат для продвижения переговорного процесса: Захарова

Стороны нагорно-карабахского конфликта должны создавать соответствующий климат для продвижения переговорного процесса вперед. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Мы, конечно, анализируем все, что говорится по теме нагорно-карабахского урегулирования и следим за теми заявлениями, которые делаются в соответствующих странах.

Хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной. Мы исходим из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта.

Со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса. Соответствующий климат для продвижения вперед должны, безусловно, создавать соответствующие стороны”, - сказала Захарова.