Конгрессмен США призвал правительство страны признать Геноцид армян

В своем выступлении в Палате представителей США конгрессмен из Техаса Тед По осудил Геноцид армян и призвал правительство США признать его. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу ANCA в Facebook, в своем выступлении конгрессмен, в частности, сказал:

“Более века назад, когда внимание мирового сообщества было сосредоточено на большой войне в Европе, произошел один из самых страшных геноцидов в истории. Османская империя и ее преемник, нынешняя Турецкая Республика, всегда отрицали зверства, совершенные против армянского народа. Наше правительство слишком долго поддерживало Турцию. Мы позволили политике закрыть глаза на массовое убийство 1,5 миллиона невинных армян, совершенных турками-османами.

Мы должны официально признать это ужасное преступление, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Это также означает подавление турок, чтобы признали совершенные в прошлом грехи. Турция под руководством своего лидера-диктатора Эрдогана доказала, что использует тираническое давление против собственного народа. И сегодня мы видим, что Анкара действует с той же жестокостью с турецким народом, как действовала с армянским более века назад. Такое поведение неприемлемо со стороны члена НАТО и предполагаемого союзника Соединенных Штатов. Но такова действительность”, - сказал Тед По.

US Rep. @JudgeTedPoe (R-TX): "For too long, our own government has played along with #Turkey. We have allowed politics to blind us from the mass murder of 1.5 million innocent Armenians by the Ottoman Turks. We must officially recognize this horrific crime." #Armenian #Genocide pic.twitter.com/fX4K7jlhhY