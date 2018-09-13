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Никол Пашинян 14 сентября встретится в Париже представителями армянской общины

Никол Пашинян 14 сентября встретится в Париже представителями армянской общины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября встретится в Париже представителями армянской общины. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр на своей странице в Facebook написал: “Завтра в 19:30 в Pavillon Gabriel (5 , Avenue Gabriel, 75008 Paris) я встречусь с представителями армянской общины Армении. Дорогие соотечественники, я приглашаю всех вас”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Николa Пашинянa встретил в аэропорту посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Ожидается, что 14 сентября премьер-министр встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, мэром Парижа Анн Идальго.




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