Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября встретится в Париже представителями армянской общины. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр на своей странице в Facebook написал: “Завтра в 19:30 в Pavillon Gabriel (5 , Avenue Gabriel, 75008 Paris) я встречусь с представителями армянской общины Армении. Дорогие соотечественники, я приглашаю всех вас”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Николa Пашинянa встретил в аэропорту посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Ожидается, что 14 сентября премьер-министр встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, мэром Парижа Анн Идальго.