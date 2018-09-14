Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «Манюня». Переводная литература, август 2018

«Арменпресс» меняет формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с книгопродавцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.

В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг художественных произведений переводной литературы. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.

На 1-м месте – книга Наринэ Абгарян«Манюня», которую очень удачно перевела Наринэ Гижларян. Это пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Книга удостоена российской литературной премии «Рукопись года».

Редактор – Роб Манукян.

На 2-м месте - произведение Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.

На 3-м месте –знаменитый роман Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка». Первый раз роман был опубликован в 1945 году в США. Перевод – Вануи Багманян.

Действие происходит во Франции в 1938—1939 годах. Равик, участник Первой мировой войны, немецкий хирург, не имеющий гражданства, живёт в Париже и оперирует пациентов вместо менее квалифицированных французских хирургов. Он один из множества эмигрантов без паспортов или каких-либо иных документов, постоянно находящихся под угрозой ареста и высылки из страны. На родине Равик помог бежать двум невиновным, пережив после этого пытки в гестапо и гибель своей девушки в застенках. Затем он перебрался во Францию, так как там эмигрантам легче всего жить.

Равик случайно знакомится с итальянской актрисой Жоан Маду и завязывает с ней роман. Влюблённые то ссорятся, то мирятся. Равику удаётся заманить в лес и убить своего главного мучителя — гестаповца Хааке, пообещав ему визит в элитный бордель.

В конце романа начинается война, Жоан получает смертельное ранение от пули ревнивого актёра, Равик отказывается скрыться под личиной русского эмигранта и спокойно отдаётся в руки полиции, устроившей облаву в отеле, где он живёт.

На 4-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 5-м месте – знаменитая сказка Джорджа Оруэлла «Скотный двор», написанная в 1943-44гг. Угнетенные животные "Барской Фермы" устраивают восстание, изгоняют жестокого фермера Джонса, меняют название фермы и пытаются устроить жизнь на основах новой справедливой теории - Зверизма, придуманной старым хряком Майором.

Восставшие пишут Семь Заповедей, в согласии с которыми они отныне будут жить, но постепенно перенимают все пороки человечества.

На 6-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 7-м месте - роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 8-м месте - «Степной волк» Германа Гессе. Это наиболее известное произведение знаменитого немецкого писателя, в котором представлен европейский кризис начала 20-го века. «Степной волк» впервые был опубликован в 1927 году в Германии. Роман по своей структуре является своеобразной «книгой в книге».

Гарри Галлер находится в тяжелом внутреннем кризисе. Во время блужданий по городу он встречает человека, который дает ему небольшую книгу, «Трактат о Степном Волке».

Трактат повествует о «Гарри, по прозвищу Степной Волк», который, также как и протагонист романа, разделяет свою личность на две части: человека высокой духовной морали и животного — волка. При этом в книге указывается, что личность «Гарри» является в действительности гораздо более сложной и многогранной, и раскрываются его суицидальные наклонности.

На 9-м месте – нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 10-м месте – книга Германа Гессе «Демиан», История взросления и духовных поисков молодого человека, раскрывающая сложные философские и психологические проблемы. Книга, о которой великий Томас Манн писал, что она оказывает "незабываемо электризующее воздействие", и сравнивал ее со "Страданиями юного Вертера". Знаковое произведение, оказавшее огромное влияние на дальнейшее творчество автора. Без "Демиана" не было бы в литературе XX столетия знаменитых "Степного волка" и "Игры в бисер"... Герман Гессе непростой писатель, это ещё и философ, т.к. его книги заставляют задуматься, переосмысливать, анализировать. Они не читаются/слушаются в одно мгновение, их откладываешь, воспринимаешь дозированно.



Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.