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Студенты Истории и культуры Восточной Европы встретились с руководителем парламента Республики Арцах

Студенты Истории и культуры Восточной Европы встретились с руководителем парламента Республики Арцах

Председатель НС Республики Арцах Ашот Гулян 13-го сентября принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Института истории и культуры Восточной Европы имени Лайбница Лейпцигского университета Штефаном Трёбстом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в ходе встречи Ашот Гулян отметил важность повышения информированности специалистов, занимающихся решением конфликтов, об Арцахе, отметив, что в случае отсутствия объективной информации и соответствующего профессионального анализа очевидным образом происходит искажение фактов конфликта. В этом контексте руководитель парламента подчеркнул, что представители общественных, политических и научных кругов разных стран, посещающие Арцах, глубже ознакамливаются с реалиями. Это дает возможность противостоять определенным стереотипам, сформированным в прошлом, которые больше наносят ущерб урегулированию конфликта.

Затем встреча продолжилась в формате вопросов-ответов. Председатель НС сообщил присутствующим сведения, касающиеся представленности политических сил в НС Республики Арцах, международных связей парламента, отношений с соседними странами, сотрудничества между Арменией и Арцахом, экономических отношений, внутренней и внешней жизни республики.




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