Президент Армении принял Аркадия Дворковича

Президент Армении Армен Саркисян принял бывшего вице-премьера Российской Федерации, сопредседателя правления фонда «Сколково», кандидата в президенты Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Аркадий Дворкович с удовлетворением говорил о развитии шахмат в Армении и отметил, что он был впечатлен шахматным образованием в системе общего образования, подготовкой учителей шахмат и вообще уровнем шахмат в стране.

Президент Армен Саркисян и Аркадий Дворкович, которые являются давними друзьями, обменялись мнениями о деятельности Международного научно-образовательного центра «Сколково» и о сотрудничестве в области науки и технологий.