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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Николa Пашинянa встретил в аэропорту посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Ожидается, что 14 сентября премьер-министр встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, мэром Парижа Анн Идальго и представителями армянской общины во Франции.




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