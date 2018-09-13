Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Николa Пашинянa встретил в аэропорту посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Ожидается, что 14 сентября премьер-министр встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, мэром Парижа Анн Идальго и представителями армянской общины во Франции.