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Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян

Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян

Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 сентября принял сенатора штата Калифорния США ЭнтониПартантино и мэра Глендейла Заре Синанян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Калифорнией.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян подчеркнул, что углубление и расширение связей с Калифорнией и ее административными единицами занимает особое место во внешнеполитической повестке Арцаха, с удовлетворением отметив осуществление успешных совместных программ в ряде сфер.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, другие должностные лица.




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