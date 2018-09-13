Спикер НС Армении принял делегацию Госдумы РФ
Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял делегацию во главе с руководителем Комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблоян подчеркнул существующее стратегическое армяно-российское партнерство и традиционную многовековую дружбу между двумя странами.
Спикер придал большое значение взаимовыгодному сотрудничеству законодательных органов с точки зрения непрерывного развития межгосударственных отношений двух стран.
По словам Калашникова, связи между Россией и Арменией были и остаются на высоком уровне.
Придав важное значение роли парламентской дипломатии, Калашников также подчеркнул важность непрерывности эффективного сотрудничества на международных парламентских аренах.
Были обсуждены вопросы повестки дня предстоящих 29-30 октября заседания Совета и пленарного заседания ПА ОДКБ в Ереване, а также рассмотрено парламентское сотрудничество в рамках ОДКБ.
Стороны подчеркнули важную роль Ассамблеи в обеспечении региональной безопасности.
Они также подчеркнули динамичное развитие двусторонних отношений во всех областях и обсудили направления реализации новых совместных проектов.