Спикер НС Армении принял делегацию Госдумы РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял делегацию во главе с руководителем Комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблоян подчеркнул существующее стратегическое армяно-российское партнерство и традиционную многовековую дружбу между двумя странами.

Спикер придал большое значение взаимовыгодному сотрудничеству законодательных органов с точки зрения непрерывного развития межгосударственных отношений двух стран.

По словам Калашникова, связи между Россией и Арменией были и остаются на высоком уровне.

Придав важное значение роли парламентской дипломатии, Калашников также подчеркнул важность непрерывности эффективного сотрудничества на международных парламентских аренах.

Были обсуждены вопросы повестки дня предстоящих 29-30 октября заседания Совета и пленарного заседания ПА ОДКБ в Ереване, а также рассмотрено парламентское сотрудничество в рамках ОДКБ.

Стороны подчеркнули важную роль Ассамблеи в обеспечении региональной безопасности.

Они также подчеркнули динамичное развитие двусторонних отношений во всех областях и обсудили направления реализации новых совместных проектов.