Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-09-18

ЕРЕВАН, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 сентября, курс доллара США сократился на 0.11 драмa и составил 485.26 драм. Курс евро вырос на 0.99 драмa и составил 563.68 драм. Курс российского рубля вырос на 0.09 драмa и составил 7.08 драм. Курс британского фунта вырос на 0.78 драмa и составил 633.22 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 85.50 драмa и составила 18653.12 драм. Цена серебра выросла на 0.42 драмa и составила 220.84 драм. Цена платины выросла на 51.83 драмa и составила 12293.96 драм.