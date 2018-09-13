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Грузия и Израиль укрепляют сотрудничество в сфере обороны

Грузия и Израиль укрепляют сотрудничество в сфере обороны

Министры обороны Грузии и Израиля Леван Изория и Авигдор Либерман подписали в Тбилиси декларацию об углублении сотрудничества. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Либерман прибыл в Грузию с рабочим визитом в среду.

"Сегодня мы подписали декларацию, которая подразумевает дальнейшее углубление сотрудничества между нашими ведомствами", — заявил Изория.

По его словам, основным направлением углубления сотрудничества будет формирование системы резервы.

" Для нас это актуальная тема, так как 15 октября мы запускаем систему резерва в виде пилотного проекта. В следующем году мы его расширим" — сказал Изория.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества оборонных ведомств будет кибербезопасность.

"Израиль является выдающейся страной в сфере технологических достижений, отличается кибербезопасностью и защищенностью, и поэтому наше сотрудничество в этой сфере очень важно", — сказал Изория.



 




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