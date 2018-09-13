ИА “Арменпресс” подписало соглашение об информационном сотрудничестве с издательским домом “Беларусь сегодня”

Государственное информационное агентство Армении “Арменпресс” и белорусский издательский дом “Беларусь сегодня” 13 сентября подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Документ в Минске подписали директор ИА “Арменпресс” Арам Ананян и руководитель издательского дома “Беларусь сегодня” Дмитрий Жук.

Соглашением предусматривается, что стороны будут поддерживать регулярный обмен оперативными и достоверными информационными материалами на русском языке об актуальных событиях внутренней и международной жизни своих стран, фотографиями и аналитическими материалами.

“Арменпресс” и “Беларусь сегодня” договорились о тесном сотрудничестве в обеспечении информационной поддержки визитов глав государств, официальных делегаций своих стран, а также иных межгосударственных акций и мероприятий, проводимых на территории Республики Беларусь или Республики Армения.

Стороны будут оказывать организационную и техническую помощь аккредитованным на территории страны своим журналистам и фотографам для обеспечения их профессиональной деятельности.

Для обмена опытом и повышения квалификации специалистов для журналистов, фотографов и медиаспециалистов будут осуществляться программы по обмену.

В состав издательского дома “Беларусь сегодня” входят 5 газет, “Альфа радио” и портал www.sb.by. Газета “СБ. Беларусь сегодня” начала издаваться с 1927 года.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Сотрудники агентства периодически участвуют в международных конференциях, выставках и учебных программах.