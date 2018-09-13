СМИ: гитара Джорджа Харрисона продана в Великобритании более чем за $450 тысяч

Гитара британского музыканта Джорджа Харрисона (1943-2001) из группы The Beatles продана на аукционе Gardiner Houlgate в графстве Уилтшир за £347 тыс. (примерно $452,5 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, музыкант выступал с изготовленным в Австралии инструментом Maton Mastersound MS-500 на нескольких концертах, в том числе - в ливерпульском зале The Cavern Club 3 августа 1963 года. Аукционер Люк Хоббс назвал результаты торгов "фантастическими", а также сообщил, что об уникальной истории гитары свидетельствуют, в частности, некоторые фотографии с концертов Харрисона.

Группа The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр начали сольные карьеры. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен, а пластинка этой группы Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов по версии этого журнала.