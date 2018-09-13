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Горбачев в своей новой книге призвал Запад отказаться от попыток изолировать Россию

Горбачев в своей новой книге призвал Запад отказаться от попыток изолировать Россию

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-президент СССР Михаил Горбачев считает важнейшей роль России в мире и призывает Запад отказаться от попыток ее изолировать. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в новой книге политика "В меняющемся мире", представленной в четверг журналистам.

"Роль России в меняющемся мире будет одной из важнейших, и я уверен, что она будет позитивной. Россию невозможно ни наказать, ни изолировать, Западу пора отказаться от таких попыток", - пишет бывший советский лидер.

 

 




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