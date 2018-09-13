"Тбилисоба - 2018" пройдет в начале октября

Празднование Дня города Тбилиси — "Тбилисоба", в 2018 году состоится 6-7 октября, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

По его словам, отныне праздник "Тбилисоба" будут отмечать в первые выходные октября, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

" Хочу сказать, что в течение последующих лет "Тбилисоба" будет проводиться в первые выходные октября. Это будет хорошо и для туристических компаний, поскольку они будут заранее знать и будут готовиться к этому мероприятию", — заявил Каладзе.

В 2018 году "Тбилисоба" отметят в 34-й раз. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Инициатором проведения праздника является известный грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Силованович Мания.

Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.





