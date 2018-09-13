Председатель НС Армении Ара Баблоян отмечает в Армении динамичный прогресс по части демократии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 13-го сентября.

«Я утверждаю, что в течение прошлых лет в Армении по части демократии мы зарегистрировали динамичный прогресс», – заявил спикер парламента РА Ара Баблоян.

Он подчеркнул, что нет права совершать шаг назад и необходимо ещё больше укрепить демократию.

Спикер парламента отметил, что накануне в ходе правительственного часа в НС РА он разрешил увеличить установленное время выступления премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы глава правительства смог выразиться.

«Я сделал это для того, чтобы выступление премьера Армении состоялось не во время митинга, а в Национальном Собрании. Мы должны затрагивать и отвечать на подобные вопросы в том органе, где представлены все политические силы», – добавил А. Баблоян.

На вопрос, видит ли он опасность установления диктатуры в стране, А. Баблоян ответил: «Мы все должны стремиться к тому, чтобы подобного в нашей стране не произошло».