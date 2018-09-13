Глава МИД Арцаха принял делегацию из Лейпцигского университета
16:21, 13 Сентябрь, 2018
13 сентября министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял делегацию, возглавляемую профессором Штефаном Тройбстом, заместителем директора Института истории и культуры Восточной Европы им.Лейбница Лейпцигского университета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.
Поприветствовав гостей, министр иностранных дел отметил, что подобные визиты являются хорошим поводом для получения исчерпывающего и полноценного представления об Арцахе и выразил надежду, что этот визит является еще одной возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества в области науки.
Масис Маилян коснулся шагов властей республики, направленных на установление внешних связей и взаимодействия в различных сферах, включая научно-образовательную, подчеркнув важность всестороннего вовлечения Арцаха в международные процессы.
По просьбе гостей Масис Маилян представил приоритетные направления внешней политики Арцаха, коснулся успехов, достигнутых в процессе международного признания республики и децентрализованного сотрудничества с субъектами различных стран мира.Говоря о мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, Масис Маилян отметил, что для повышения эффективности переговорного процесса необходимо восстановление трехстороннего переговорного формата с полноправным участием официальных представителей Республики Арцах. Министр отметил, что власти республики готовы де-юре взять на себя долю ответственности по обеспечению региональной стабильности. Вместе с тем, глава МИД сказал, что процесс урегулирования должен быть основан на факте реализации народом Арцаха своего права на самоопределение.
Глава МИД ответил также на многочисленные вопросы участников встречи.