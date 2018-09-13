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Глава МИД Арцаха принял делегацию из Лейпцигского университета

Глава МИД Арцаха принял делегацию из Лейпцигского университета
13 сентября министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял делегацию, возглавляемую профессором Штефаном Тройбстом, заместителем директора Института истории и культуры Восточной Европы им.Лейбница Лейпцигского университета. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.
Поприветствовав гостей, министр иностранных дел отметил, что подобные визиты являются хорошим поводом для получения исчерпывающего и полноценного представления об Арцахе и выразил надежду, что этот визит является еще одной возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества в области науки.
Масис Маилян коснулся шагов властей республики, направленных на установление внешних связей и взаимодействия в различных сферах, включая научно-образовательную, подчеркнув важность всестороннего вовлечения Арцаха в международные процессы.
По просьбе гостей Масис Маилян представил приоритетные направления внешней политики Арцаха, коснулся успехов, достигнутых в процессе международного признания республики и децентрализованного сотрудничества с субъектами различных стран мира.Говоря о мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, Масис Маилян отметил, что для повышения эффективности переговорного процесса необходимо восстановление трехстороннего переговорного формата с полноправным участием официальных представителей Республики Арцах. Министр отметил, что власти республики готовы де-юре взять на себя долю ответственности по обеспечению региональной стабильности. Вместе с тем, глава МИД сказал, что процесс урегулирования должен быть основан на факте реализации народом Арцаха своего права на самоопределение.
Глава МИД ответил также на многочисленные вопросы участников встречи.


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