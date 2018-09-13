Военнослужащие ЮВО и минобороны Армении уничтожили условного противника в рамках двусторонних тактических учений

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, подняты по тревоге и в рамках двусторонних ротных тактических учений с военнослужащими минобороны Армении уничтожили условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие из пунктов постоянной дислокации совершили марш в район проведения учений на высокогорный полигон «Алагяз», где совместно будут уничтожать живую силу и объекты условного противника. При выдвижении подразделения отработали вводные по противодействию атакам условного противника, применившего оружие массового поражения.

Военнослужащие совместно отрабатывали тактические элементы маневренной обороны днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, действия при десантировании из боевых машин, поиск, блокирование и уничтожение сосредоточенным огнем цели условного противника.

В ходе проведения основного розыгрыша учений командиры продемонстрировали принятие нестандартных решений и тактических действий, а военнослужащие уничтожали мишени, имитирующие действия условного противника из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В совместных двусторонних ротных тактических учениях в Закавказье, привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники от двух стран.