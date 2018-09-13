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Бако Саакян посетил село Талиш Мартакертского района

Бако Саакян посетил село Талиш Мартакертского района
13 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Талиш Мартакертского района. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Глава государства ознакомился с проводимыми в селе работами, дал соответствующие указания и поручения руководителям компетентных органов по их надлежащему выполнению.


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