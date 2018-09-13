Власти Израиля приняли решение открыть КПП "Эрез" на границе с сектором Газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета "The Times of Israel".

По ее информации, в последние дни на границе Израиля с Газой наблюдалось "относительное спокойствие".

5 сентября израильские власти закрыли КПП "Эрез" из-за массовых беспорядков с участием палестинцев.

КПП "Эрез", расположенный в северной части сектора Газа, в основном задействован для пропуска в Газу и обратно официальных делегаций, направляющихся в сектор с гуманитарными целями, журналистов и палестинцев, прибывающих в Израиль по медицинским соображениям с одобрения властей еврейского государства.