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«Шант-2018»: Брифинг с участием иностранных военных атташе

«Шант-2018»: Брифинг с участием иностранных военных атташе

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 13 сентября в МО Армении состоялся брифинг с участием иностранных военных атташе, аккредитованных в Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Замначальника управления по стратегическому планированию Генштаба ВС Армении полковник Арустамян представил тему, ход, учебные цели и прочие вопросы, относящиеся к проводимым в Армении учениям.

В ходе брифинга состоялся активный обмен вопросами и ответами, по самым различным вопросам, относящимся к проводимым в Армении учениям.

11-13 сентября в Армении проходят масштабные командно-штабные учения "Шант-2018". Учения направлены на проверку уровня подготовки как министерства обороны, так и госструктур, органов местного самоуправления. Речь идет не только о риске военной агрессии в отношении Армении: необходимо проверить готовность к природным и техногенным катастрофам. 

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября  в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.

 «Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября  «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.

После принятия этого решения преседатель НС Армении, председатели комиссий и групп межпарламентской дружбы оповестили международных партнеров о принятом решении, представили детально позицию и подходы армянской стороны.

Параллельно развитию ситуации в стране, в Национальном Собрании Армении проведен ряд необходимых мероприятий.


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