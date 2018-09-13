«Шант-2018»: Брифинг с участием иностранных военных атташе

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 13 сентября в МО Армении состоялся брифинг с участием иностранных военных атташе, аккредитованных в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Замначальника управления по стратегическому планированию Генштаба ВС Армении полковник Арустамян представил тему, ход, учебные цели и прочие вопросы, относящиеся к проводимым в Армении учениям.

В ходе брифинга состоялся активный обмен вопросами и ответами, по самым различным вопросам, относящимся к проводимым в Армении учениям.

11-13 сентября в Армении проходят масштабные командно-штабные учения "Шант-2018". Учения направлены на проверку уровня подготовки как министерства обороны, так и госструктур, органов местного самоуправления. Речь идет не только о риске военной агрессии в отношении Армении: необходимо проверить готовность к природным и техногенным катастрофам.



В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.

После принятия этого решения преседатель НС Армении, председатели комиссий и групп межпарламентской дружбы оповестили международных партнеров о принятом решении, представили детально позицию и подходы армянской стороны.

Параллельно развитию ситуации в стране, в Национальном Собрании Армении проведен ряд необходимых мероприятий.