Европарламент проголосовал за начало процесса по визовой либерализации с Косово

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали запуск переговоров с Советом ЕС о либерализации визового режима с самопровозглашенной республикой Косово. Соответствующая инициатива была поддержана в четверг в ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За начало этого процесса высказались 420 из 628 парламентариев, против выступили 186. Еще 22 депутата воздержались.

Ранее в июле пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что власти непризнанного Косова достигли прогресса в процессе ратификации демаркационного соглашения с Черногорией, а также в борьбе с преступностью и коррупцией, и теперь автономный сербский край отвечает требованиям Евросоюза для либерализации визового режима.